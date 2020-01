Getuigen zware mishandeling gezocht

Het 45-jarige slachtoffer was zaterdagavond in een horecagelegenheid aan de Woenselse Markt. Daar kreeg hij onenigheid met een bekende van hem. Vervolgens mondde dit kort voor de klok van elf uur uit in een gevecht waar meerdere personen bij betrokken zouden zijn. Het slachtoffer zou op de grond zijn gevallen en zijn geslagen en geschopt. Voorafgaand aan de mishandeling zouden buiten een aantal personen zich hebben verzameld. Het slachtoffer liep door de mishandeling een gebroken neus en gebroken jukbeenderen op. Hij is voor een eerste behandeling naar het ziekenhuis geweest.



Iets gezien of gehoord?

We willen heel graag in contact komen met mensen die zaterdagavond rond 22.50 uur op de Woenselse Markt, in of in de omgeving van de horecagelegenheid, getuige zijn geweest van deze mishandeling. Heb jij iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben, laat het ons weten en bel 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via onderstaand tipformulier.