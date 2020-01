Rijksrecherche onderzoekt dood naakte man

Na een melding dat een bebloede man zondag rond 3.30 uur naakt over de Zeeltstraat in Helmond liep, gingen agenten poolshoogte nemen. Ze troffen daar een naakte buurtbewoner aan, die een verwarde indruk op hen maakte en met spoed hulp nodig had. Een ambulance was niet snel genoeg beschikbaar, waarop de man onder verzet in een politieauto naar het ziekenhuis is gebracht. Na reanimatie overleed hij in het ziekenhuis.



De Rijksrecherche is, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant, een onderzoek gestart naar de dood van de Helmondse man.