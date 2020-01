Politie zoekt getuigen in onderzoek naar handgranaat

Er wordt op straat en in de media al volop gespeculeerd over de achtergrond van deze zaak. Van wie is de handgranaat afkomstig, en tegen wie is deze actie gericht? Het zijn vragen die de recherche op dit moment ook heeft. Het staat dus ook niet vast dat het gericht is op de burgemeester, die in het complex woont. Over andere onderzoeksrichtingen doen we op dit moment geen uitspraken.