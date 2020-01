Politiekids in actie tegen woninginbraken in de wijk Vrederust

Politiekids Vrederust is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar en komen van de scholen Yunes Emreschool, Petrus Dondersschool en de Erasmusschool. De Politiekids en agenten gaan samen de wijk in en geven op belangrijke onderwerpen preventietips en promotiemateriaal aan buurtbewoners over bijvoorbeeld woninginbraken.



Voor deze leeftijd is gekozen omdat kinderen in deze leeftijd kunnen (leren) samenwerken. Ook zijn ze mondig genoeg om anderen aan te spreken en kunnen ze goed luisteren naar wat een ander zegt. De kinderen zijn enthousiast en nieuwsgierig over de politie en delen hun ervaringen met andere leerlingen op school.