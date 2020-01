Wie weet meer over de overval op de Dubbeldreef?

Het Griekse afhaalrestaurant was al dicht toen er even na negen uur ’s avonds op de deur werd geklopt. In de veronderstelling dat het één van de bezorgers zou kunnen zijn, deed de vrouw van de eigenaar open. In de deuropening stonden twee jongens waarvan één een vuurwapen vasthield. Hij richtte deze op de vrouw. De eigenaar sprong er tussen en wist beide jongens weer de deur uit te duwen en de deur te sluiten. Hij kreeg daarbij wel een klap van een van de jongemannen. Nadat de eigenaar de jongens buiten had gesloten, hoorde hij dat er geschoten werd en daarna hoorde hij een scooter wegrijden.



Het overvallenteam van de politie Rotterdam onderzoekt de overval en wil graag weten of iemand net voor of na 21.10 uur twee jongemannen bij het restaurant of in de omgeving heeft gezien. Heeft u iets gezien of gehoord of andere informatie die interessant kan zijn, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-700o of tip via www.meldmisdaadanoniem.nl.