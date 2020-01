Man gewond na schietincident Terneuzen

Wanneer u informatie hebt die ons kan helpen bij dit onderzoek dan wordt u verzocht die te melden bij de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844). Wanneer u informatie hebt, maar deze liever niet met de politie wilt delen, dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie is bereikbaar via telefoonnummer 0800-7000, of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Op dit moment doet de politie nog geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer.