Getuigen van carjacking gezocht

De man zat rond 19.50 uur op de JG Suurhoffstraat, ter hoogte van het buurthuis, in de auto te wachten toen hij door twee mannen van beide kanten aangevallen en bedreigd werd. De mannen werkten hem de auto uit en gingen er met de auto, een zwarte Ford C-Max, vandoor.

De politie onderzoekt deze zaak en vraagt getuigen en mensen die meer weten, contact op te nemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.