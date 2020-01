Politieonderzoek na aantreffen mogelijk explosief

Agenten zetten de straat af en controleerden nabij gelegen panden op nog aanwezige personen. Een explosievenverkenner van politie deed eerste onderzoek aan het aangetroffen voorwerp, waarop de EOD werd gewaarschuwd. Experts in zogeheten ‘bompakken’ hebben het voorwerp veiliggesteld en meegenomen voor verder onderzoek. Dat gebeurt door Forensische Opsporing. Die heeft ook rond het café sporenonderzoek verricht. Er is bevestigd dat het voorwerp een granaat betreft. Rond 10.40 uur kon de politieafzetting worden opgeheven en was de straat weer toegankelijk.

Op camerabeelden is omstreeks 01.00 uur te zien dat een gemaskerd persoon de granaat aan de deur bij café Bruut hangt. De Districtsrecherche onderzoekt de zaak verder.

Bij hetzelfde café is al eerder een handgranaat achtergelaten, dit was op 10 oktober 2018. De recherche neemt dat incident in het onderzoek mee, of er sprake is van een mogelijk verband.