Doorrijden na ongeval Zeist; politie zoekt doorrijder

Metallic Grijze Renault Traffic

De vrouw is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Door het politieonderzoek weten we dat de doorrijder vermoedelijk in een vrij nieuwe metallic grijze Renault Traffic reed. Graag komen we in contact met de bestuurder van deze auto. Bent u de bestuurder? Meldt u zich dan zo snel mogelijk bij een van de politiebureaus. Bent u getuige geweest van deze aanrijding? Bel dan met 0900-8844 of deel de info via onderstaand tipformulier.

Strafbaar

Wegrijden van een plaats van een verkeersongeval is strafbaar. Dat is bepaald in artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 94). Dit artikel verbiedt twee dingen: doorrijden na een verkeersongeval waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade heeft opgelopen, zonder dat je je identiteit kenbaar hebt gemaakt. Daarnaast mag je niemand in hulpeloze toestand achterlaten na een ongeluk. Het kan zijn dat u geschrokken bent en daarom doorreed. Hoewel onwenselijk, is er vanuit de wetgever begrip voor. Als u zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie, vervalt de strafbaarheid van het doorrijden. Lees meer op: https://www.politie.nl/themas/doorrijden.html