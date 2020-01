Politie roept verdachte explosie Urk op zich te melden

Op zondag 3 november werd een gezin opgeschrikt door een enorme explosie in hun woning aan de Golfoploop op Urk. Een zwaar explosief was door onbekenden naar binnen gegooid en in de hal van het huis beland, waar deze ontplofte. Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt en dat zowel ouders als kinderen met een schrik vrijgekomen zijn. Het huis heeft wel enorme schade.

De afgelopen maanden heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan en media-aandacht besteed aan de zaak. Op 17 december werd een 28-jarige man van Urk aangehouden op verdenking van betrokkenheid.