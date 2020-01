Cold case in Team West en Opsporing Verzocht

Den Haag | Cold case Lieneke Troost



Op woensdag 5 mei 1993 wordt de 63-jarige Lieneke Troost overleden in haar woning aan de Kerckwervelaan in Oegstgeest aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat zij door geweld om het leven is gekomen. Van Lieneke is bekend dat zij lichamelijk afhankelijk is en de hele dag hulp krijgt van particuliere verzorgers vanuit een instelling. Nabestaanden willen graag weten wat er met haar is gebeurd. Er wordt een reconstructie van het leven van getoond. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro beloning voor de gouden tip ter beschikking gesteld.

Voorburg | Overval Domino’s

Op 4 november rond 22.30 uur werd een vestiging van Domino aan de Koningin Julianalaan te Voorburg overvallen door 3 daders. Deze mannen hebben een mes bij zich. De daders bedreigen het personeel die het geld dat er was afgeven. Uiteindelijk verlaten zij de Domino te voet en vluchten weg richting de MC Donalds in Voorburg. In de uitzending worden camerabeelden van de verdachten getoond.

Den Haag | Grote brand Laan van Wateringse Veld

Op nieuwjaarsdag woedde in Den Haag op de Laan van Wateringse Veld een grote brand. Uit onderzoek is er vastgesteld dat er sprake is van brandstichting. Als gevolg van deze brand moesten 13 mensen naar het ziekenhuis en zijn er meerdere voertuigen uitgebrand. Het rechercheteam is nog steeds in volle gang met het onderzoek en de rechercheurs zijn nog op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk de beschikking hebben over beelden. Ook is het onderzoeksteam op zoek naar getuigen die mogelijk wat kunnen vertellen over de branden die tussen dinsdag 31 december en woensdag 1 januari in de wijk rondom de Laan van Wateringse Veld hebben plaats gevonden.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. In het programma Opsporing Verzocht- dinsdag om 20.35 uur op NPO1 – wordt ook aandacht besteed aan de cold case van Lieneke Troost.