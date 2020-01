Zes verdachten op heterdaad aangehouden bij woninginbraken

Donderdag 9 januari werd een 23-jarige man aangehouden na een melding van een inbraakpoging in een woning aan de Vreeswijkstraat. Een getuige zag een man aan de achterzijde van de woning met een breekijzer. Agenten troffen de verdachte aan in een schuur waar hij zich voor de politie had verstopt. De agenten namen een breekijzer in beslag.



Enkele dagen daarvoor, op 6 januari, werden twee mannen aangehouden na een inbraak op de Steijnlaan. Daar zagen agenten een 57-jarige man, een bekende van de politie op het gebied van woninginbraken, uit de woning komen. Een tweede verdachte, een man van 38 jaar, bleek buiten op de uitkijk te staan. Ook hij werd aangehouden. De bewoners waren niet thuis op het moment van de inbraak. Ook in deze zaak namen agenten ondermeer een breekijzer in beslag.



Op Eerste Kerstdag werd een 14-jarige jongen aangehouden na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de Pieter Meulenlaan rond 22.50 uur. Agenten wisten na een korte achtervolging de jongen aan te houden op de Piet Baarslaan. Daar werden onder een auto enkele sieraden aangetroffen die uit een woning aan de Adriaan van Leeuwenlaan afkomstig waren. Daar werd ook een geldbedrag gestolen. De verdachte is na verhoor heengezonden. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden bij de rechter.



Vrijdagavond 13 december werden na een rechercheonderzoek naar woninginbraken twee mannen van 18 en 23 jaar aangehouden. Agenten zagen hoe één van hen bij een woning aan het Westhovenplein via het balkon naar boven klom en met een steen een ruit ingooide. De mannen renden hierna weg maar werden kort daarna aangehouden.