Recherche onderzoekt overval in woning en zoekt getuigen

Twee onbekende mannen drongen de woning binnen nadat de bewoonster de deur voor één van hen had opengedaan. Er ontstond een worsteling waarna de 57-jarige vrouw werd vastgebonden. De mannen dreigden met vermoedelijk een vuurwapen en zochten in de woning naar sieraden en geld. Kort daarna renden de mannen de woning uit. Twee buren zijn nog achter de mannen aangerend, maar verloren hen in de buurt van de Driestar uit het oog. Mogelijk zijn ze daarna in een auto gestapt.



De twee mannen, leeftijd tussen 20-25 jaar, hebben beiden een getinte/donkere huidskleur waarvan de langste een opvallend geel veiligheidsvestje droeg.



De recherche in Gouda onderzoekt de overval en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.