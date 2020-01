Ramkraak supermarkt Hillegom, politie zoekt getuigen

Rond 06.40 uur ontving de politie de melding van een ramkraak. Een bestelwagen reed de Jumbo-supermarkt binnen en richtte flinke schade aan. De drie verdachten maakten vervolgens een geldbedrag buit en vluchtten daarna op een zwarte scooter in onbekende richting. Sindsdien zijn de drie verdachten spoorloos. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de ramkraak.



Signalement verdachten

Van twee van de drie verdachten is een signalement bekend. Het gaat om twee licht getinte mannen van ongeveer dertig jaar oud. De ene man droeg een rood trainingspak en de andere man droeg een zwarte jas met bontkraag.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van de ramkraak. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.