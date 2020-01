Aanhouding in dodelijke schietpartij Schiedam

Schietpartij

Rond 19.30 uur hoorden getuigen schoten waarop de politie werd gebeld. Agenten troffen de Rijswijker in een woning aan de Boomgaardstraat aan en startte direct met reanimeren. Een traumateam nam dit kort erna over, maar de hulp mocht niet meer baten. Er werd direct een groot onderzoek gestart. Er zijn onder andere twintig rechercheurs op de zaak gezet. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 41-jarige Schiedammer, de bewoner van het pand waar de schietpartij plaatsvond.

Heeft u meer informatie?

De politie komt nog steeds graag in contact met mogelijke getuigen. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken. In dat geval vragen wij u alsnog contact op te nemen. Dat kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of via het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Meld u zich dan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.