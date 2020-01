Twee aanhoudingen voor steekincident

Zaterdagavond 11 januari rond 23.30 uur is er in het centrum van Hilvarenbeek een conflict geweest tussen een groepje jongens waarbij een 19-jarige jongen uit Hilvarenbeek is gestoken met een mes. Vanochtend zijn hiervoor twee verdachten aangehouden. Beide jongens zullen door de politie worden verhoord. Het onderzoek loopt door, de politie is nog op zoek naar andere mogelijke betrokkenen.