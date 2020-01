Agenten mishandeld bij instap woning

De collega’s waren op weg naar het adres in verband met een mogelijke hennepplantage. Bij de woning werd in eerste instantie niet opengedaan. Na het forceren van de deur worden ze fysiek belaagd door mannen, waarbij de agenten in het gelaat zijn geslagen. Eén collega is overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle. Ziekenhuisopname bleek gelukkig niet noodzakelijk. De andere collega heeft zich onder doktersbehandeling laten stellen.

Er was inderdaad sprake van een hennepplantage. Het verdere onderzoek loopt nog.