Opsporing Verzocht: aandacht dodelijk slachtoffer geweldincident Zwolle

Agenten kregen tegen middernacht de melding van een vechtpartij aan de Rammenasdreef in Spijkenisse. Ze troffen daar de zwaargewonde Rozenburger aan. Reanimatie mocht niet meer baten; de man bleek verschillende steekwonden te hebben. Getuigen meldden dat kort na de vechtpartij een auto was weggereden met daarin vier mannen.



Alle zaken in de uitzending

Naast de zaak in Spijkenisse, komen ook de volgende items aan bod in de uitzending van dinsdag 14 januari:

Uiteraard wordt ook een terugkoppeling gegeven over de resultaten uit de vorige uitzending.



Uitzending

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden op dinsdag 14 januari vanaf 20.30 uur op NPO 1. De herhaling is woensdag 15 januari om 11.55 uur te zien op NPO 2.