Politie zoekt belangrijke getuige in onderzoek Raisa

Na verder onderzoek wil de politie graag in contact komen met een belangrijke getuige. Het betreft een man met wie Raisa om ongeveer 03.00 ’s nachts is gezien in de buurt van metrostation Rijnhaven. Dit is kort anderhalf uur voordat dat ze vanaf de kade aan het Landverhuizersplein (Kop van Zuid) in het water terechtkomt. Ook wil de politie meer informatie van andere getuigen die Raisa in de uren voorafgaand aan het incident mogelijk hebben gezien of gesproken.



Vragen

De man waar Raisa contact mee heeft gehad bij metrostation Rijnhaven, kan een zeer belangrijke getuige zijn. Daarom komt de politie graag met hem in contact. Denkt u dat u die man bent, neemt dan contact op met de politie.



De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de uren voordat Raisa in het water belandt. Met wie heeft Raisa die avond/nacht doorgebracht, met wie ze heeft gesproken en wat heeft Raisa gedaan? Heeft u informatie dan kunt u bellen met 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl