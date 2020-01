74-jarige man uit Vianen aangehouden

Op dinsdagavond rond 22.10 uur kreeg de politie melding dat twee 18-jarigen op de Bentz-Berg zouden zijn bedreigd met een vuurwapen. De politie was snel ter plaatse en zag in de omgeving de verdachte lopen. De verdachte, een 74-jarige man uit Vianen, is gefouilleerd en aangehouden. In zijn jaszak trof de politie een replica van een vuurwapen dat er zeer echt uitzag.