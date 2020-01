Inbraak Eikenlaan in Soest

De bewoners waren niet thuis toen er werd ingebroken. Een of meerdere personen hebben zich tussen 10.30 uur en 22 uur toegang verschaft tot de woning. Hierbij is een kluis uit de woning ontvreemd. De politie heeft ter plaats onderzoek gedaan. Een Burgernetmelding heeft helaas niks opgeleverd. Daarom doet de politie buurtonderzoek en roept zij getuigen op om zich te melden.

Heeft u een verdachte situatie gezien of weet u meer over deze inbraak op de Eikenlaan in Soest? Dan komen we graag zo snel mogelijk met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Alvast bedankt!