Vermeende benzinedieven Purmerend aangehouden

In de kofferbak van de auto waarin zij reden stonden meerdere jerrycans met benzine. Ook werd een accuboor en een emmer aangetroffen. Vermoedelijk is in de omgeving van winkelcentrum Makado de tank van een of meerdere auto's opengeboord. De politie is nog niet op de hoogte wie de benadeelde van de diefstal is. Zij worden opgeroepen telefonisch contact op te nemen met de politie in Purmerend via 0900-8844.