Geregistreerde misdrijven in regio licht gestegen

In noodsituaties doet de politie er alles aan om zo snel mogelijk aanwezig te zijn. In 2019 handelde de politie 29.674 zogenaamde prio 1 meldingen af, tegenover 29.131 in 2018. De politie streeft ernaar zoveel mogelijk binnen vijftien minuten na een melding te arriveren. In 86,6 procent van alle spoedmeldingen lukte dat ook. Dat is iets minder vaak dan vorig jaar, toen de politie in 87,7 procent van alle meldingen binnen een kwartier ter plaatse was. Een reden voor deze daling is moeilijk te geven. Het kan bijvoorbeeld afhangen van het aantal incidenten dat gelijktijdig plaatsvindt. Of hoe dichtbij een politieauto op het moment van een melding is of hoe druk het op de weg is. Ook staat de capaciteit bij de politie op dit moment onder druk.