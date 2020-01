Grootschalige controle bij pakketbezorgers

Eenheid Rotterdam - De politie heeft in de maand december vier actiedagen gehad om pakketbezorgers te controleren. Tijdens deze grootschalige actie bleek er bij 22 van de 59 gecontroleerde voertuigen en bestuurders iets niet in orde te zijn. Zo was een deel van de koeriers niet in het bezit van een geldig vervoersvergunning.