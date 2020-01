Restaurant in Heinenoord overvallen

Het was 23.45 uur en net na sluitingstijd toen een aantal medewerkers nog aan het opruimen was. Drie overvallers met onder andere een vuurwapen en een bijl kwamen het restaurant in en bedreigden het personeel. Zij wisten een geldbedrag uit de kassa mee te nemen toen zijn er vandoor gingen. Hoe de mannen daarna zijn gevlucht is niet bekend. Mogelijk is er gebruik gemaakt van een auto.