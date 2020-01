GHB en amfetaminepasta in woning

Tilburg - In een woning aan de Wielevenweg is vermoedelijk GHB geproduceerd. Er werd vanmiddag circa 0,3 liter van dat goedje en circa 50 gram amfetaminepasta aangetroffen. De 48-jarige bewoner is aangehouden. De politie doet met specialisten buiten op het terrein nog verder onderzoek omdat een stuk omgewoeld is en er nog een ondergrondse ruimte is aangetroffen.