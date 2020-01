Veel inbraken in sportaccommodaties, politie roept op alert te zijn

Nieuwendijk / Dongen / Loon op Zand / de Moer / Sprang Capelle / Waspik / Oisterwijk - In de eerste twee weken van deze maand zijn bij de politie in Midden-West Brabant al acht inbraken gemeld in sportaccommodaties. Met name de kantines van tennisverenigingen zijn gewilde objecten voor inbrekers, maar ook een atletiekvereniging in Dongen werd zelfs twee achtereenvolgende dagen slachtoffer van het dievengilde. De politie onderzoekt of er sprake is van dezelfde dadergroep en vraagt om alertheid.