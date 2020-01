Ladingdieven in Eindhoven aangehouden na wilde achtervolging

Via de N2 ging de achtervolging Eindhoven in. Hierbij probeerde de bestuurder van de bestelbus de politie af te schudden door met hoge snelheid door de woonwijken te rijden en tegen het verkeer in te rijden op de Tilburgseweg en de Noord-Brabantlaan. Niet veel later sprong één van de verdachten uit de bestelauto. Te hulp geschoten Eindhovense agenten hielden de man direct aan. Op de Beukenlaan is de bestelauto uiteindelijk klemgereden. De twee andere verdachten gaven zich hierop direct over.