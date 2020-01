Meer misdrijven in 2019, daders steeds jonger

Het aantal overlastincidenten is in de afgelopen 7 jaar met bijna een derde (31 procent) toegenomen. In 2012 waren er 279.839 incidenten, zeven jaar later staat de teller op 366.602. Het aantal voorvallen in verband met alcohol en drugs nam in dezelfde periode met 102 procent toe, van 19.847 naar 40.074. Het aantal overlastincidenten door verwarde of overspannen personen steeg de afgelopen jaren met 123 procent (44.600 in 2012, 99.622 in 2019). Uit de cijfers blijkt verder dat in de afgelopen drie jaar in de zomermaanden de meeste overlast is gemeld.