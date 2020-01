Game ‘Shitzooi’ nu in hele regio beschikbaar

Er is op internet een omgeving ontwikkeld waar partnerorganisaties als HALT, Jongerenwerk, scholen en agenten alle informatie kunnen vinden die nodig is om zelfstandig met de sociale mediagame en voorlichting ten aanzien van het thema Sexting aan de slag kunnen.



Politieteam Katwijk heeft ‘Shitzooi’ in samenwerking met Halt en de Katwijkse welzijnsorganisatie Welzijnskwartier laten maken voor leerlingen van 12 tot en met 15 jaar oud. Bij de politie kloppen wekelijks slachtoffers van sexting aan. Jongeren van wie foto’s of filmpjes tegen hun wil verspreid zijn die vaak tot in lengte van dagen op internet blijven staan. De sexting game is bedoeld om jongeren te laten zien wat ze zèlf kunnen doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Dat gebeurt door een combinatie van voorlichting op scholen en een interactieve game.





Aangepast

Het project werd in juni 2019 bekroond met de Hein Roethofprijs. De Hein Roethofprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een organisatie of samenwerkingsverband dat zich op een verfrissende en doeltreffende manier richt op een probleem dat de sociale veiligheid bedreigt. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert de prijs. Onder andere de geldprijs die hiermee gemoeid was, werd gebruikt om de game geschikt te maken voor breed gebruik.



Game

‘Pap, ik moet je wat vertellen. Nee, niet over de telefoon. Kun je me alsjeblieft komen ophalen?’ Met dit YouTubefilmpje start het verhaal van scholiere Juul. Een pikant filmpje dat ze ooit met haar vriendje Sem deelde, is uitgelekt en prijkt inmiddels op meerdere pornosites. Met haar vader doet ze aangifte bij de politie. Vervolgens kunnen de kinderen als rechercheurs in de dop steeds kiezen wat hun volgende stap in het onderzoek naar de dader wordt. Gaan ze Sem verhoren of toch zijn vriend Ivan over wie het gerucht gaat dat hij veel seksfilmpjes op zijn telefoon kijkt? Of zullen ze de telefoon onderzoeken van een zekere Patrick die Ivan volgt op Instagram?‘