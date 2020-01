Politie doet grote vangst in grootschalig onderzoek

Ondermijnende praktijken zien we lang niet altijd, maar ze zijn er wel. Of het nu in een garagebox bij u om de hoek is, of een winkel waar u elke dag voorbijloopt? De aanpak en bestrijding van dit soort praktijken staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt bij u in de buurt? Of herkent u andere signalen van ondermijnende praktijken? Laat het ons dan weten! Neem contact op met 0900-8844 als u informatie heeft. Melden en beeldmateriaal uploaden kan via www.politie.nl. Liever anoniem informatie delen? Dat kan uiteraard via M. (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000.