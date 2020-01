Aanhoudingen in grootschalig oplichtingsonderzoek

In het onderzoek is naar voren gekomen dat verkopers gemakkelijk buiten de beveiligde omgeving van Marktplaats handelen. Om geen slachtoffer te worden van oplichting via dergelijke verkoopsites is het advies geen mobiele nummers te vermelden bij verkoopadvertentie(s). Ook wordt het (online) uitwisselen van identiteitsbewijzen en foto’s van bankpassen sterk afgeraden. Dit kan in verkeerde handen leiden tot identiteitsfraude, diefstal en oplichting.