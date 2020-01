Vier zaken uit Midden-Nederland op Coldcasekalender

Van de 52 zaken op de kalender komen er vier uit de eenheid Midden-Nederland. De zaken hebben nog niet op eerdere edities van de kalender gestaan.

Overleden baby

Op de kalender van 2020 staan drie overleden baby’s. Eén van hen werd in Utrecht gevonden, op 30 oktober 2006 bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het lichaam van het meisje zat tussen het afval. De lengte van de baby past bij een voldragen zwangerschap. Het kind heeft minimaal enkele uren en maximaal drie dagen tussen het vuilnis gelegen. De moeder was dus in 2006 zwanger. Ondanks uitgebreid onderzoek is nooit duidelijk geworden wie de ouders van de baby zijn en hoe het lichaam tussen het afval terecht is gekomen.

Pablo Hemeler

Op 14 juli 2011 werd in zijn huis aan de Oosterengweg in Hilversum het lichaam gevonden van de 50-jarige Pablo Hemeler. Uit onderzoek bleek al snel dat hij door geweld om het leven was gekomen. Pablo had veel contacten in het drugsmilieu. Mogelijk ligt de aanleiding voor zijn dood in dit milieu. Pablo werd enige maanden vóór zijn dood al een keer beroofd. De politie denkt dat hij door zijn slechter wordende gezondheid steeds vaker slachtoffer was van berovingen. Bij die berovingen stalen criminelen zijn geld en drugs. Maar bij de laatste overval op donderdag 14 juli is Pablo ook zwaar mishandeld door de overvallers.

Judit Nyari

In Dronten bij recreatiebos De Meerval aan de Elburgerweg werd op 6 december 1993 het lichaam gevonden van een vrouw. Het bleek te gaan om de 25-jarige Judit Nyari. Judit was vijf dagen eerder, op 1 december, voor het laatst gezien. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Judit werkte de laatste jaren van haar leven in de prostitutie in Amsterdam en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Wanneer Judit eind november 1993 in het ziekenhuis ligt in Amsterdam, hoort ze dat ze hiv-positief is. Op 1 december 1993 rond 10.00 uur, verlaat ze het ziekenhuis. Het laatste teken van leven van Judit is een bekeuring die zij diezelfde 1 december rond 22.30 uur kreeg in de trein van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van Judit. Over deze zaak is door de politie een podcast gemaakt. Deze is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of via deze link.

Habib Mhedhbi

Van de 43-jarige Habib Mhedhbi uit Zwolle is alleen een vuilniszak met kleding en persoonlijke bezittingen teruggevonden. De vuilniszak werd op 16 juni 2000 om 01.00 uur ’s nachts door een onbekende brandend achter gelaten aan de Korte Muiderweg in Weesp. De kleding in de zak zat onder het bloed. Deze zijn waarschijnlijk met een scherp voorwerp kapot gescheurd. In de vuilniszak zit ook het rijbewijs van de 43-jarige Habib M’Hedhbi. Hij wordt Mike genoemd en komt uit Tunesië. Mike werkte als postsorteerder in Zwolle. Op 15 juni kwam hij niet op zijn werk. Sinds die dag heeft niemand meer iets van Mike gehoord. Mike stuurde elke maand geld naar zijn ouders in Tunesië, maar ook zij hebben nooit meer iets van hun zoon gehoord. Mike was misschien betrokken bij een drugsdeal die hem het leven kostte.

Tips?

Het Cold Case Team Midden-Nederland heeft de zaken in onderzoek en kan tips goed gebruiken. Weet je iets over één van de genoemde zaken, laat het dan weten. Dat kan via de opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem via M (0800-7000). Ook via onderstaand tipformulier kunnen tips worden doorgegeven.