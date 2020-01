Twee maaltijdbezorgers beroofd; politie zoekt getuigen

Het slachtoffer moest een bestelling afleveren en parkeerde zijn scooter voor de woning. Op dat moment werd hij van achteren bij zijn keel gegrepen. Kort daarna kwam een ander persoon voor hem staan, dit betrof een jongeman. Deze laatste begon in de zakken van de jas van het slachtoffer te voelen en haalde hier de bedrijfsportemonnee uit. Toen de buit binnen was, liet degene die de bezorger vast had los en het slachtoffer zag dat dit ook een jongeman was. Het tweetal liep daarna in versnelde pas in de richting van de Professor Donderslaan. De politie werd gealarmeerd maar heeft de belagers niet meer aangetroffen.

Het slachtoffer verklaarde dat beide jongens tussen de 16 en 18 jaar oud zijn, een licht getinte huidskleur hebben en donkere kleding droegen. Eén van de belagers zou zijn haar aan de zijkanten opgeschoren hebben en is ongeveer 1,70 meter. De andere jongen is rond de 1,78 meter en opvallend was zijn slotjesbeugel.