Man gewond bij woningoverval, politie zoekt getuigen

Rond 16.30 uur pleegden drie mannen een overval op de woning aan de Dwingelostraat. De 61-jarige bewoner raakte hierbij gewond. Na ongeveer een half uur verlieten de verdachten met een onbekende buit de woning en vertrokken zij met een auto in onbekende richting. De politie heeft de woningoverval in onderzoek.



Signalement verdachten



Man 1

Circa 20 jaar oud

Noord-Afrikaans uiterlijk

Tussen de 1.80 en 1.90 meter lang

Volledig in het zwart gekleed en zwarte doek voor neus en mond

Donker lang haar (strak naar achter)



Man 2

Circa 20 jaar oud

Noord-Afrikaans uiterlijk

Ongeveer 1.75 meter lang

Normaal postuur

Witte sportschoenen

Blauwe spijkerbroek

Doek voor zijn neus en mond

Kort donker haar



Man 3

Circa 20 jaar oud

Noord-Afrikaans uiterlijk

Ongeveer 1.60 meter lang

Stevig postuur

Lichte spijkerbroek

Donker kort krullend haar



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze woningoverval. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.