Man neergestoken, getuigen gezocht

Rond 06.15 uur ontving de politie de melding dat een persoon was neergestoken op de Melis Stokelaan. Op de locatie troffen agenten een gewonde man aan. Volgens het slachtoffer vluchtte de verdachte in de richting van de Lozerlaan. Sindsdien ontbreekt van de man, waarvan geen duidelijk signalement bekend is, elk spoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met personen die donderdagochtend 16 januari tijdens het steekincident aanwezig waren op de Melis Stokelaan ter hoogte van De Dreef. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.