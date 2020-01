Recherche zoekt getuigen van zware mishandeling

Rond 23:00 uur ontving de politie een melding van een ernstige mishandeling. Op de Pastoorslaan troffen agenten het slachtoffer aan, met behoorlijke verwondingen aan zijn hoofd. Het slachtoffer vertelde agenten dat hij enkele uren daarvoor door een onbekende man was mishandeld. Het slachtoffer wist geen duidelijk signalement te geven van zijn belager. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwondingen.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze mishandeling of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.