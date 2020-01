Mogelijk geschoten in Rijswijk, politie zoekt getuigen

Rond 22.00 uur stond er een groepje mannen op de B.H. Heldtlaan. Er werd geschreeuwd en er ontstond een opstootje. Een van de mannen werd geduwd en liep weg van de groep, stapte in een auto en reed hard weg. Twee mannen zetten vervolgens lopend de achtervolging in. Direct werden er meerdere knallen gehoord. Volgens getuigen zou er zijn geschoten.



De recherche zoekt getuigen van dit mogelijke schietincident. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u informatie? Neem dan contact op met de districtsrecherche via 0900-8844. Liever anoniem 0800-7000