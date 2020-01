Zwaargewonden bij schietpartij Charlois

De gewonden zijn twee mannen van 19 en 22 jaar. Zij zaten vlak voor de schietpartij in hun auto op de Bas Jungeriusstraat. Hoe het verder precies is verlopen wordt nog onderzocht, maar in ieder geval liepen de mannen om kwart over acht op straat toen zij werden beschoten. Getuigen spreken van meerdere schoten en meerdere daders. De politie heeft de hele avond onderzoek verricht in de straat. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken, bel dan alstublieft met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.