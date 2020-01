Busje gezien in uw wijk? Verdacht?

Wijkagent Jordy Ellerkamp: “ Het busje hebben wij vorige week op een aantal plekken in onder meer Bergen op Zoom (Bergse Plaat), Tholen en Steenbergen geparkeerd. Met als doel om te kijken of het bewoners opvalt en wat zij er mee doen. Dit leverde slechts een tweetal meldingen bij de politie op dat mensen het verdacht vonden. Ik ben daar best van geschrokken. Het lijkt er op of mensen zich niet bewust zijn van mogelijke verdachte situaties in hun wijk en dat zij dit bij de politie kunnen melden. Daarom ben ik vandaag met hetzelfde busje in Tholen aanwezig om buurtbewoners voorlichting te geven over hoe u een verdachte situatie herkend, waar u op moet letten en hoe u deze zaken kunt melden bij de politie. De mensen die langskomen kunnen ook de geur van XTC ruiken. Drugslabs, afvaldumpingen en dergelijke leveren een gevaarlijke situatie op in uw buurt en het heeft schadelijke gevolgen voor mens, dier en natuur. Wij willen dit samen met u aanpakken. “