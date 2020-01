Getuigen gezocht overval tankstation Lelystad

Een half uur na de overval worden twee mannen uit Lelystad aangehouden als verdachten van de overval. De politie is op zoek naar getuigen die rondom het tijdstip van de overval in de buurt van de Schroefstraat geweest zijn en mogelijk wat gezien hebben.

Heeft u woensdag 15 januari iets verdachts gezien in de omgeving? Of weet u meer over de overval? Meld het dan via het onderstaande tipformulier of bel met 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).