Nieuwe coldcasekalender ook in tbs-instellingen

In 2019 kreeg de politie 202 tips die direct te linken zijn aan de coldcasekalender. Het totale aantal tips ligt vermoedelijk hoger, omdat veel mensen ook anoniem tippen. In 2019 zijn veel onderzoeken gedaan naar aanleiding van de binnengekomen informatie. Twee zaken zijn heropend. Hoewel nog geen zaak aanwijsbaar door de coldcasekalender is opgelost, zorgt de kalender elk jaar voor nieuwe informatie over cold cases. Garssen: ‘We zijn blij dat de kalender elk jaar nieuwe tips oplevert, die ons helpen in onze zoektocht naar antwoorden. We vinden het belangrijk dat daders gevonden en bestraft worden en dat er duidelijkheid komt voor de nabestaanden. Dat kan een einde maken aan hun onzekerheid, vragen beantwoorden waarmee zij al jaren worstelen en bijdragen aan het verwerken van het verlies van hun dierbare.’