Beroving Maarssen; politie is op zoek naar getuigen

De jonge bezorger reed met zijn zwarte bromfiets over het fietspad tussen Valkenkamp en Zwanenkamp omdat hij op weg was een bestelling af te leveren op de Zwanenkamp. Terwijl hij met zijn bromfiets over de brug reed, zag hij een drietal jongens staan. Tijdens het passeren riepen deze jongens wat naar hem. Hij kon niet precies horen wat hij zei, omdat hij oortjes in had.

Vervolgens leverde de jongen zijn bestelling af en reed hij weer terug over de brug. Daar zag hij daar nog één van die drie jongens staan en die stak zijn hand op. De bezorger besluit voor hem te stoppen. Toen hij dit deed, kwamen de andere jongens weer tevoorschijn en pakten de bezorger van achteren vast. Hij moest zijn geld afgeven. Met de buit op zak vluchtten de jongens in de richting van Zwanenkamp.

Signalement

De drie jongens hebben een blanke huidskleur en waren in de leeftijd van 15-16 jaar oud. Een van de daders droeg een donkerblauw Nike Tech jas, voorzien van een witte bontkraag.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.