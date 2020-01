Arrestaties voor brandstichting woonhuis Nijenheim

Op 24 december 2019 hield de politie op basis van het onderzoek een 29-jarige man uit Waardenburg aan. Hij zit nog altijd vast in verband met het lopende onderzoek. Op 14-januari 2020 volgde een tweede aanhouding. Een 28-jarige man uit Tiel werd aangehouden. Hij werd op donderdag 16 januari voorgeleid bij de rechter-commissaris die besloot dat hij vast moest blijven.

Brandstichtingen

Bij en in het huis aan de Nijenheim werd - kort na elkaar - op maandag 9 december rond 01.30 uur en op vrijdag 13 december rond 02.00 uur brand gesticht. Bij de eerste brandstichting stond de carport van het woonhuis in lichterlaaie en vatte geparkeerde auto’s vlam. Bij het tweede incident werd een brandend voorwerp in het huis gegooid. In beide gevallen waren bewoners aanwezig in het huis. Gelukkig vielen bij beide incidenten geen gewonden omdat de branden snel werden ontdekt door de alerte bewoners.

