Beroving eerste kerstdag bij station Hoogkarspel

Dit werd gedaan door twee mannen. Daarbij is één slachtoffer met een scherp voorwerp in zijn bovenbeen gestoken. Daarna ging de twee daders er vandoor. Van dit tweetal is een beperkt signalement: Man, negroïde, ongeveer 1.70 lang mager postuur en donker gekleed. Man, licht getint, ongeveer 1.90 m lang, vadsig postuur en donker gekleed. De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2019249495