Wie niet weg is, is gezien

Agenten weten snel na aankomst de eerste verdachte aan te houden. De man hing nog een smoes op over ‘in de nachtelijke uren hardlopen’, maar daar trapten de agenten niet in. De verdachte, een 19-jarige man uit Alkmaar, werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.



Ruim een uur later werd de tweede verdachte gevonden. Die had zich goed verstopt achter een auto. Politiehond ‘Dubh’ won echter het verstoppertje spelen, want op deze speurneus had de verdachte niet gerekend. Agenten wisten de man, een 23-jarige Alkmaarder, aan te houden. In de omgeving werden de gestolen spullen uit het busje aangetroffen.



Beide verdachten zitten vast voor verhoor op het politiebureau.