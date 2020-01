Drie minderjarigen aangehouden voor steken jongen

Rond 19.30 uur kreeg de politie de melding dat een jongen in het Oranjepark was gestoken. Hij is door ambulancepersoneel gecontroleerd en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. De politie slaagde er kort na de melding in om een verdachte op heterdaad aan te houden. Later op de avond werden nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Honselersdijk en twee meisjes van 14 en 13 jaar uit ’s-Gravenzande. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van het steekincident. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.



De politie ziet de laatste tijd in Nederland een aantal ernstige incidenten met steekwapens onder minderjarigen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ieder steekincident is er één teveel. Onze wijkagenten en jeugdagenten zijn alert en staan waar mogelijk in contact met jongeren.