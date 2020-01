Man aangehouden voor hinderen hulpverleners

Rond 15.30 uur ontving de politie de melding dat een man ambulancemedewerkers op het Buizerderf in Voorschoten hinderde tijdens hun werkzaamheden. Eerder op de middag waren de automobilist en de ambulance elkaar op de weg tegengekomen. De man was het niet eens met een verkeersmanoeuvre van de ambulance en wilde daar nu verhaal voor halen.



Terwijl het ambulancepersoneel op het Buizerderf een patiënt uit een woning naar de ambulance bracht, parkeerde de man zijn auto zodanig voor de ambulance dat de patiënt niet vervoerd kon worden. Na een paar minuten oponthoud kon de ambulance (met blauw zwaailicht aan) toch richting het ziekenhuis wegrijden. De 34-jarige man bleef de ambulance hinderen door in zijn auto zeer langzaaam voor de ambulance te gaan rijden. Pas toen de ambulance meer ruimte op de weg kreeg, kon de ambulancechauffeur de auto passeren.



Aan het eind van de middag werd de man aangehouden als verdachte van het hinderen van hulpverleners. Na verhoor is hij weer vrijgelaten en kreeg hij een proces-verbaal mee. Op een later moment moet hij zich verantwoorden voor de rechter-commissaris.



Hinderen hulpverleners

De maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners is per 15 december 2019 omhoog gegaan van één naar drie maanden. Het komt met regelmaat voor dat agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden te maken krijgen met agressief gedrag van burgers. In de nieuwe wetgeving maakt het voor de strafbaarheid niet meer uit waar het hinderen van hulpverleners gebeurt. In de oude wetgeving was dit nog beperkt tot de openbare weg.