Zes zaken uit Eenheid Den Haag op coldcasekalender 2020

In de Eenheid Den Haag kwamen in 2019 126 tips binnen over cold cases. Zo werd de zaak van de thuis in Den Haag gewurgde 75-jarige Peternella Hanegraaff onder de aandacht gebracht en de zaak van de 81-jarige Cornelia van den Bergen-Groenewold, eveneens thuis in Den Haag omgebracht. Ook stonden er twee vermissingen op de coldcasekalender van 2019: die van de 7-jarige Jair Soares die op het strand in Monster vermist raakt en de 27-jarige Urvin Pedro Brandborg die in Zuid-Amerika verdwijnt. Daarnaast kwam de zaak van de 30-jarige vermoorde Hagenaar Jan de Niet aan de orde. Tot slot kwam de zaak van de 63-jarige Lieneke Troost uit Oegstgeest in januari van dit jaar onder de aandacht.

Tot nu toe zijn deze zaken nog niet opgelost. In opsporingsprogramma Team West van 14 januari worden al deze zaken nog een keer naar voren gehaald. U kunt uw tips, zowel voor de zaken van afgelopen als komend jaar, doorgeven via:

0800-6070 (tiplijn)

0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)

0800-7060 (Team Criminele Inlichtingen)

of via coldcase.den-haag@politie.nl

Al deze zaken stonden op de coldcasekalender van 2019. Daarnaast is vorig jaar ook om aandacht gevraagd voor de cold case van de 31-jarige Poolse Iwona Galla die in mei 2003 in Naaldwijk om het leven werd gebracht. Hiervoor is dinsdag 28 mei 2019 een 46-jarige man uit Maassluis aangehouden.