Auto beschoten op de Kerkwervesingel

Het was iets over 1.00 uur vannacht toen de auto werd beschoten. De inzittende is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, die mogelijk zijn veroorzaakt door rondvliegend glas. Agenten vonden later op de Kerkwervesingel hulzen op straat, deze worden onderzocht.

Informatie?

Heeft u informatie over dit incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melden kan uiteraard ook, via 0800-7000.